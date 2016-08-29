У Херсоні розгорнули найбільший прапор України у світі

Як передає кореспондент УНІАН, прапор привезли у Херсон в рамках чемпіонату з футболу "Крим - це Україна".

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Тримали прапор понад 200 уболівальників і спортсменів. Участь у встановленні спортивно-патріотичного рекорду також взяли народний депутат України Іван Крулько, віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко та голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв.

Прапор повністю відповідає реальному, його пропорції становлять 2:3, він зареєстрований у Книзі рекордів України. Раніше стяг об'їхав всю країну, саме його розгорнули в Маріуполі, коли місто звільнили від окупантів.