У Херсоні розгорнули найбільший прапор України у світі
03:49, 29 серпня 2016Суспільство
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Найбільший у світі прапор України розміром 40 на 60 метрів розгорнули сьогодні на стадіоні "Кристал" у Херсоні.
У Херсоні розгорнули найбільший прапор України у світі / vk.com/typical_kherson_city
Як передає кореспондент УНІАН, прапор привезли у Херсон в рамках чемпіонату з футболу "Крим - це Україна".
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Тримали прапор понад 200 уболівальників і спортсменів. Участь у встановленні спортивно-патріотичного рекорду також взяли народний депутат України Іван Крулько, віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко та голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв.
Прапор повністю відповідає реальному, його пропорції становлять 2:3, він зареєстрований у Книзі рекордів України. Раніше стяг об'їхав всю країну, саме його розгорнули в Маріуполі, коли місто звільнили від окупантів.
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