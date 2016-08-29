У Львові горів житловий будинок біля театру імені Заньковецької (фото)
10:52, 29 серпня 2016Суспільство
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Пожежа сталася 28 серпня о 21:54 год. на проспекті Свободи, 26.
Займання сталося вчора увечері / 032.ua
Про це в коментарі 032.ua повідомив головний фахівець прес-служби Головного управлыння ДСНС у Львівській області Ігор Курус.
На першому поверсі під сходовою клітиною загорілось сміття / 032.ua
За словами фахівця прес-служби Ігоря Куруса, пожежа виникла у під'їзді чотирьохповерхового житлового будинку. Працівник ДСНС стверджує, що на першому поверсі під сходовою клітиною загорілось сміття. Внаслідок загоряння вогнем знищено сміття на площі 4 кв.м. Надзвичайники ліквідували пожежу о 22:08 год. До гасіння пожежі було залучено 2 одиниці техніки та 12 рятувальників.
До гасіння пожежі було залучено 2 одиниці техніки та 12 рятувальників / 032.ua
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