У Харкові поновлено електропостачання: трамваї та тролейбуси вийшли на маршрути

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на заступника міського голови Євгена Водовозова.

За його даними, сьогодні всі трамваї і тролейбуси вийшли на маршрути. Електроенергія подається на всі підстанції.

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові 27 та 28 серпня через борги у 47 млн грн "Харківобленерго" відключило від живлення 6 тягових підстанцій КП "Харківміськелектротранссервіс", внаслідок чого на маршрути не вийшли близько 50 тролейбусів та більше 100 трамваїв.

Голова Харківської ОДА Ігор Райнін доручив прокурору області особисто розібратися в тому, що відбувається між харківським КП "Міськелектротранс" та ВАТ "Харківобленерго" і дати правову оцінку події. За даними енергетиків, можна було включити резервне живлення, але комунальники чомусь не використали цю можливість.