У Дніпрі активісти буккросінгу почали акцію зі збору навчальної літератури (відео)

Зібрати необхідні до нового навчального року підручники в Дніпрі можна просто на вулиці.

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Активісти запропонували школярам і студентам приносити до читальної арки в центрі посібники, підручники, довідники, які їм вже не потрібні, і обміняти їх на ті, що знадобляться у навчанні.

Акція тривала весь вікенд, за цей час, кажуть ініціатори, комплектами навчальної літератури обмінялися до півтисячі дніпрян.