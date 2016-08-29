У Дніпрі активісти буккросінгу почали акцію зі збору навчальної літератури (відео)
12:06, 29 серпня 2016Суспільство
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У Дніпрі активісти буккросінгу до першого вересня почали акцію зі збору навчальної літератури.
За вихідні комплектами навчальної літератури обмінялися до півтисячі дніпрян / gorod.dp.ua
Зібрати необхідні до нового навчального року підручники в Дніпрі можна просто на вулиці.
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Активісти запропонували школярам і студентам приносити до читальної арки в центрі посібники, підручники, довідники, які їм вже не потрібні, і обміняти їх на ті, що знадобляться у навчанні.
Акція тривала весь вікенд, за цей час, кажуть ініціатори, комплектами навчальної літератури обмінялися до півтисячі дніпрян.
У Дніпрі активісти буккросінгу до першого вересня почали акцію зі збору навчальної літератури
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