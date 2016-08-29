У Львові біля двох радянських пам’ятників встановили відеокамери
Монумент Слави на вул. Стрийській у Львові, та Пагорб Слави на вул. Пасічній, тепер перебувають під відеонаглядом – на території меморіалів облаштували відеокамерами.
Про це повідомив керівник Муніципальної дружини Юрій Діль, передає zaxid.net. Також камери відеоспостереження є на площі біля пам’ятника Cтепану Бандері та на площі Двірцевій, передає прес-служба Львівської міськради.
Нагадаємо, наприкінці 2015 року відеокамери з’явились на площі перед Оперним театром. За словами Юрія Діля, на сьогодні в Центрі безпеки міста, завдяки облаштованим відеокамерам, можуть відстежувати і зображення з декількох напрямків в’їздів/виїздів у місто.
Загалом на сьогодні у Львові встановлено 107 відеокамер. Планують, що до кінця року їх кількість зросте до 200.
«Кожного дня ми маємо 10-20 звернень від правоохоронних органів щодо надання відеоматеріалів, де можуть бути зафіксовані різні правопорушення», – додав Юрій Діль.
Нагадаємо, минулого року у Львові запрацював Центр безпеки міста. Тут опрацьовують зображення з відеокамер, розміщених по Львову.