До ювілею Франка на Львівщині вперше вручатимуть міжнародну премію його імені (відео)

Днями українці відзначили 160 років від дня народження Івана Франка.

Він написав десятки оповідань та романів, вільно володів чотирнадцятьма мовами, а ще - запам’ятався сучасникам як затятий рибалка та грибник. Читайте такожУ Львові презентували знак лауреата Міжнародної премії імені Івана Франка До цього ювілею спеціально започаткували міжнародну премію письменника, яку відтепер вручатимуть щороку.

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