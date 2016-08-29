Православні святкують Третій Спас - свято, на честь образу Спас Нерукотворний

Як повідомляє "Православний спадок України на Святій Горі Афон", це свято встановлено на честь перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образу Господа Іісуса Христа.

За переданням, в часи земного життя Христа, в сирійському місті Едеса правив Авгар. Все його тіло вразила проказа. Правитель ніколи не бачив Спасителя, але почувши про його вчення і зцілення, увірував в нього як в Сина Божого. Він послав до Іісуса в Палестину одного з своїх живописців, щоб він написав образ Христа і передав Господу прохання про зцілення. Однак художник не зміг написати образ, бо Іісус був оточений натовпом людей, і підступитися до нього було неможливо.

Тоді Спаситель покликав до себе живописця і звелів принести воду і полотно. Христос умив обличчя, обтер його полотном і на тканині чудесним чином закарбувався образ Спасителя. Цей образ Господь передав правителю. Також він передав Авгару лист, в якому було сказано: «Блаженний ти, що повірив у Мене, не бачивши Мене. Після вознесіння Мого прийде до тебе Мій учень і абсолютно зцілить тебе від недуги».

Так все і сталося: Авгар зцілився, а Нерукотворний образ Христа на довгі роки залишився в Едесі. У 944 році імператор Костянтин Багрянородний з почестями переніс його в столицю православ'я – Константинополь.

Наші предки дуже шанували Третій Спас, за традицією несли в цей день в храми перший урожай дозрілих горіхів. Насправді ж до горіхів третій Спас не має відношення. Це свято віри і спасіння. Нерукотворий образ Іісуса Христа для Православної Церкви - важливе свідчення істинності іконошанування, заповіданого самим Христом. Із зображення Христа написані ікони "Спас на полотні", "Спас Нерукотворний".