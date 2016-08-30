Завтра відбудеться засідання у кримінальній справі відносно ватажка "ЛНР" Плотницького щодо викрадення Савченко

Як повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва, судове засідання призначено на 13.00. Державне обвинувачення у кримінальному провадженні підтримує столична прокуратура.

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Нагадаємо, 17 червня 2014 року за злочинним наказом Плотницького боєвики очолюваного ним незаконного збройного формування «батальйон «Зоря» здійснили збройний напад на військовослужбовців 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» Збройних сил України та захопили в полон старшого лейтенанта ЗСУ Надію Савченко. 23 червня Надія Савченко незаконно, проти її волі та з озброєним супроводженням була переправлена через державний кордон України на територію Російської Федерації.

За результатами проведеного СБУ спеціального досудового розслідування Плотницький обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу.

Як повідомляв УНІАН, суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд виніс рішення зобов'язати льотчицю виплатити штраф у розмірі 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

25 травня відбувся обмін Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва.