Київський суд викликав на засідання ватажка бойовиків "ЛНР" Плотницького

Про це йдеться в оголошенні, опублікованому в офіційному виданні центральних органів виконавчої влади - газеті "Урядовий кур'єр" №149 від 10 серпня.

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"Подільський районний суд Києва викликає обвинуваченого Плотницького Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 року народження (останнє відоме місце проживання: р. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України на судове засідання, яке відбудеться 31 серпня 2016 року о 13 годині 00 хв.", - йдеться в повідомленні.

В оголошенні зазначається, що явка Плотницького до суду обов'язкова. У разі його неявки кримінальне провадження буде здійснюватися в порядку спеціального судового провадження.

Як повідомляв УНІАН, вранці 6 серпня в Луганську підірвали автомобіль ватажка «ЛНР». Плотницький отримав поранення і був госпіталізований в одну з лікарень Луганська.