В Одесі вперше відбувся "парад рудих" (фоторепортаж)

У параді взяли участь близько 300 володарів рудого кольору волосся.

Увечері 30 серпня люди з рудим кольором волосся або помаранчевими елементами одягу в супроводі оркестру барабанщиць пройшлися від пам'ятника Дюку до Міського саду. Парад очолив відомий комік Георгій Делієв, який поклав на голову пам'ятника герцогу (дюку) де Рішельє помаранчеву перуку.