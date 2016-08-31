В Одесі вперше відбувся "парад рудих" (фоторепортаж)
12:00, 31 серпня 2016Суспільство
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В Одесі 30 серпня пройшов парад рудих в рамках фестивалю "Рудий місто".
Парад Фото УНІАН
У параді взяли участь близько 300 володарів рудого кольору волосся.
Увечері 30 серпня люди з рудим кольором волосся або помаранчевими елементами одягу в супроводі оркестру барабанщиць пройшлися від пам'ятника Дюку до Міського саду. Парад очолив відомий комік Георгій Делієв, який поклав на голову пам'ятника герцогу (дюку) де Рішельє помаранчеву перуку.
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