Військові отримали ще понад тисячу приладів нічного бачення із США (фото)

Про це міністр оборони України Степан Полторак повідомив у Facebook.

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"На сьогодні підтримка України закордонними партнерами сягає найвищого рівня за часи Незалежності. Днями отримали чергову допомогу від Сполучених Штатів Америки. Це перша партія приладів нічного бачення – 1084 із загальної кількості понад 2 тисячі. Очікуємо незабаром отримати наступну партію", - заявив Полторак.

На переконання міністра, надходження чергової допомоги українській армії свідчить про результат успішної зовнішньої політики, яку здіснює президент України Петро Порошенко.