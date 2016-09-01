Військовослужбовцю з Дніпра не вдалося вивезти із зони АТО дві гранати Ф-1

Як повідомляє відділ управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області, в автобусі їхав молодий чоловік, який помітно нервував.

При зовнішньому огляді особистих речей поліцейські виявили дві гранати Ф-1 без запалів, три патрони калібру 5,45 мм до автомата Калашникова та патрон калібру 12,6 мм.

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За словами чоловіка, зазначені патрони він знайшов у серпні в зоні АТО в лісосмузі в Донецькій області і віз для добровільної здачі.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група, яка задокументувала цей факт. Вилучені боєприпаси направлені на дослідження. Затриманий 23-річний військовослужбовець, мешканець Дніпра, доставлений в Межевское відділення поліції для подальшого розгляду справи.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.