ГПУ примусять вибачитися перед Лазаренком за переслідування?

Адвокати екс-прем’єр-міністра України Павла ЛАЗАРЕНКА упевнені у тому, що їм вдасться скасувати усі обвинувачення проти їхнього підзахисного у суді США, і вважають, що Генеральна прокуратура України має переглянути його справу.

Про це йдеться у коментарі адвоката П.ЛАЗАРЕНКА Марини ДОВГОПОЛОЇ, текст якого передано УНІАН.

М.ДОВГОПОЛА зазначає, що 26 вересня 2008 р. Апеляційний Суд 9-го Округу США, розглянувши апеляційну скаргу захисту П.ЛАЗАРЕНКА на вирок Суду Північного Округу Штату Каліфорнія від 26 серпня 2006 р. у справі екс-прем’єр-міністра України, виніс рішення, яким задовольнив більшу частину пунктів скарги адвокатів.

Так, за інформацією М.ДОВГОПОЛОЇ, апеляційним судом повністю скасовано всі обвинувачення на адресу П.ЛАЗАРЕНКА, які стосувалися агрофірми «Наукова» (Дніпропетровська обл.) та її колишнього директора, екс-народного депутата України, нині покійного Миколи АГАФОНОВА.

М.ДОВГОПОЛА нагадала, що у обвинувальному акті йшлося, зокрема, щодо незаконного, на думку слідства, одержання П.ЛАЗАРЕНКОМ коштів від М.АГАФОНОВА на суму 1 млн. 205 тис. доларів.

За словами адвоката, після 26 вересня ц.р. у США відносно її підзахисного залишається одна тема, яка згідно з рішенням суду першої інстанції передбачає покарання, - це обвинувачення, які базуються на свідченнях Петра КИРИЧЕНКА.

Водночас адвокат зазначає, що апеляційний суд зняв із П.ЛАЗАРЕНКА обвинувачення у «електронному обмані» та «переміщенні вкраденої власності», які слугували фундаментом пов’язаних із П.КИРИЧЕНКОМ обвинувачень. У зв’язку з цим зараз захист подає до розширеної колегії того ж Апеляційного суду 9-го Округу США клопотання про перегляд і скасування тих пунктів звинувачення, що залишилися.

“У адвокатів П.ЛАЗАРЕНКА є абсолютна впевненість у тому, що їх аргументи є досить суттєвими і це дозволить їм домогтися повного скасування всіх обвинувачень на адресу їхнього підзахисного у США”, - йдеться у коментарі М.ДОВГОПОЛОЇ.

Захист П.ЛАЗАРЕНКА заявляє, що є належні і достатні підстави для повного виправдання екс-прем’єр-міністра.

“Оскільки, кримінальна справа і всі обвинувачення, які було інкриміновано П.ЛАЗАРЕНКУ у США, базуються на матеріалах і доказах, наданих до США Генеральною прокуратурою України, то, відповідно, і кримінальна справа № 49-800, яка багато років розслідується в Україні, має бути негайно переглянута”, - зазначається в коментарі адвоката.

М.ДОВГОПОЛА також наголошує, що Генеральна прокуратура України добре обізнана щодо перебігу подій у США стосовно справи П.ЛАЗАРЕНКА.

“Але ГПУ не реагує належним чином на цю ситуацію, інакше довелось б пояснювати українському суспільству мотиви і причини початку переслідування П.ЛАЗАРЕНКА у далекому 1997 році”, - додала М.ДОВГОПОЛА.

*** П.ЛАЗАРЕНКО у серпні 2006 року був засуджений Каліфорнійським судом до 9 років ув`язнення за відмивання грошей та інші злочини. Поки тривають слухання в апеляційних судах, він залишається під домашнім арештом у своїй квартирі в Сан-Франциско.