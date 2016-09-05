Представник Порошенка у Раді про підпал будівлі "Інтера": винуватці пожежі спрацювали на користь Кремля

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав представник президента України у Верховній Раді Артур Герасимов на засіданні Погоджувальної ради.

Він наголосив: "Напади на журналістів неприпустимі у цивілізованому суспільстві, хто б не був власником телеканалу".

Читайте також"Інтер" - геть!": активісти оголосили безстрокову акцію, вимагаючи закрити телеканал (фоторепортаж)

"Підпал завдає шкоди зовнішньому іміджу України у дуже незручний момент - під час саміту G-20 у Китаї. І нам потрібне неупереджене розслідування цих подій", - заявив Герасимов.

На його думку, хто б не був причетний до підпалу, він спрацював на користь Росії. "Хто б це не був, хто б це не заподіяв, ця людина спрацювала на Кремль", - зазначив Герасимов.