Зовнішнє тестування випускників скоротили на два тижні

Міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК своїм наказом затвердив календарний план проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2009 році.

На реєстрацію учасників ЗНО тепер відведено три місяці, а саму сесію тестування скорочено на два тижні, повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання.

Згідно із затвердженим графіком, реєстрація учасників ЗНО триватиме з 1 грудня 2008 року до 3 березня наступного року. Пробні тестування з різних предметів відбуватимуться у школах протягом березня.

Основна сесія тестування розпочнеться одночасно по всій Україні 6 травня – випускники складатимуть історію України. Далі відбудуться тестування з біології, фізики, географії, української мови та літератури, математики та чотирьох іноземних мов: англійської, французької, німецької та іспанської. Останнім у рамках основної сесії випускники шкіл проходитимуть тестування з хімії – це відбудеться 5 червня.

Згідно з документом, результати тестування з усіх предметів мають бути відомі не пізніше як 22 червня, а вже до 27 червня Український центр оцінювання якості освіти має надіслати сертифікати усім учасникам ЗНО.

Цього року основна сесія ЗНО розпочалася 22 квітня наймасовішим тестуванням з української мови та літератури і тривала до 4 червня.

У 2009 році вирішено зменшити загальну кількість предметів ЗНО з 11-ти до 8-ми, а кожен випускник 2009 року зможе пройти тести з п`яти предметів, а не з трьох, як було цьогоріч.