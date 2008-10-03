На ліках можна заробляти дедалі більше

Фармацевтичний ринок України дуже привабливий для стратегічних інвесторів і місцевих гравців з погляду злиття та поглинання компаній.

Таку думку висловив агентству УНІАН аналітик інвестиційної групи «Сократ» Олександр ТОПАЧЕВСЬКИЙ.

Він зазначив, що про це свідчить низка фактів. Так, у грошовому вираженні 2007 року цей ринок становив 2,2 млрд. дол., середньорічний темп зростання 2004-2007 року становив 21%. За оцінками фармацевтичних компаній, обсяг ринку зросте більш як удвічі до 2012 року і досягне 4,7 млрд. дол. Поліпшення макроекономічної ситуації в контексті зростання реальних доходів є ключовим стимулом зростання рівня споживання медикаментів, яке зросло з 23 до 48 дол. з розрахунку на одну людину в 2004-2007 роках.

Попри зростання реальних доходів, старіння населення України є ще одним фундаментальним чинником зростання споживання медикаментів на душу населення. Найімовірніше, збільшуватимуться також тендери на державні закупівлі медикаментів.

За словами аналітика, Україна займає четверте місце серед країн СНД за споживанням медикаментів на душу населення. Споживання 48 дол. на душу населення є набагато нижчим порівняно з європейським (Чехія - 331 дол., Словаччина - 254 дол., Польща - 154 дол.). Оцінюючи європейський рівень споживання, можна прогнозувати великий потенціал зростання обсягів українського фармацевтичного ринку.

О.ТОПАЧЕВСЬКИЙ вважає ще одним суттєвим чинником зростання ринку в грошовому вираженні перехід вітчизняних виробників лікарських засобів на виробництво препаратів середнього та високого цінового сегменту, тоді як історично вони спеціалізувалися на виробництві продукції низького цінового сегменту, на відміну від іноземних компаній.

Як зазначив експерт, у грошовому вираженні іноземні компанії домінують на ринку (76% ринку), тимчасом як частка вітчизняних компаній за останні роки зменшилася на 1-2% до 24%.

Останні тенденції свідчать про стабілізацію частки ринку вітчизняних компаній, і це пов`язано з тим, що 5 найбільших виробників - корпорація «Артеріум», «Фармак», «Дарниця», група «Здоров`я» і Борщагівській хіміко-фармацевтичний завод - зміцнили свої позиції на фармацевтичному ринку України. Компанії працюють на ринку понад 60-100 років, їхня продукція давно відома та легко впізнавана споживачем.

Також компанії активно диверсифікують портфель лікарських засобів, вводячи 5-10 нових препаратів щороку, і модернізують виробничі потужності згідно з стандартами GMP (Good Manufacturing Practice).

Упровадження GMP-стандартів і поліпшення якості продукції дає змогу вітчизняним фармацевтичним компаніям конкурувати із західними гравцями. Дешева робоча сила з високою кваліфікацією працівників є гарною конкурентною перевагою.

О.ТОПАЧЕВСЬКИЙ наголосив, що GMP-стандартизація передбачає і поліпшення якості менеджменту та кваліфікації працівників, і модернізацію потужностей. Згідно з рішенням уряду, всі компанії фармацевтичного ринку України зобов`язані здійснити таку модернізацію до 2009 року. Але експерт вважає, що держава як регулятор галузі може продовжити термін до 2011 року. Вартість модернізації одного виробничого майданчика становить 5-40 млн. дол., а одного лікарського засобу - близько 1 млн. дол. Такі капітальні інвестиції зможуть собі дозволити тільки великі гравці. Деякі з них фінансують модернізацію за рахунок власних коштів, інші залучають кредити.

Європейський банк реконструкції та розвитку погодився профінансувати програму модернізації компанії «Фармак» на 32 млн. євро. Великі гравці поспішають встигнути здійснити модернізацію, щоб зберегти свою присутність на ринку і залишатися привабливими для потенційного поглинання міжнародними фармацевтичними компаніями надалі. А дрібним локальним гравцям, найімовірніше, доведеться залишити ринок або продати свої активи, зазначив О.ТОПАЧЕВСЬКИЙ.

Як вважає аналітик, оферта «Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу» на продаж 69% пакету акцій є першим етапом у реструктуризації ринку. Справедливі ціни на фармацевтичні підприємства, імовірно, сформуються в 2009-2011 роках, коли дрібні гравці стануть залишати ринок. Протягом останніх років великі операції зі злиття та поглинання не відбувалися, і ринкові ціни на фармацевтичні активи не сформовані. Тільки фармацевтична компанія «Дарниця» здійснила приватне розміщення 10% пакету акцій за коефіцієнтом P/S - 6,6.

На думку О.ТОПАЧЕВСЬКОГО, провідні фармацевтичні компанії готуються вийти на фондові біржі та прагнуть підігріти інтерес до своїх активів, оскільки усвідомлюють перспективність ринку, зацікавленість західних конкурентів і майбутню реструктуризацію.

Очевидно, сказав він, компанії продаватимуть свої активи радше іноземним фармацевтичним компаніям, аніж місцевим з кількох причин. По-перше, зазначив О.ТОПАЧЕВСЬКИЙ, тому що західні компанії мають достатній капітал для придбання вітчизняних активів. По-друге, за його словами, тому що продукція вітчизняних виробників частково перетинається за номенклатурою, тоді як портфелі іноземних компаній перебувають у вищому та різноманітнішому за номенклатурою ціновому сегменті. По-третє, великі закордонні фармацевтичні компанії приваблює швидке зростання фармацевтичного ринку України, і вхід на ринок через поглинання великого місцевого фармацевтичного виробника є для них правильним стратегічним рішенням, сказав експерт.