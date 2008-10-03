Будинки киян обіцяють підключити до тепла за тиждень

Житловий фонд Києва планується підключити до теплопостачання до 13 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні начальник Головного управління житлового господарства столиці Владимир СТОРОЖЕНКО.

«Згідно із затвердженим графіком, житлові і теплопостачальні організації забезпечать пуск тепла в житлові будинки міста Києва з 6 по 13 жовтня», - сказав В.СТОРОЖЕНКО.

У свою чергу, виконавчий директор АЕК «Київенерго» Борис ЯЩЕНКО, виступаючи сьогодні на розширеній колегії Київської міської державної адміністрації, звернувся до керівництва міста з проханням забезпечити компенсацію збитків компанії через існуючу різницю в тарифах і реальними витратами компанії.

За його словами, за минулу добу компанія витратила газу на 7,5 млн. грн. Зараз у Києві підключено до тепла близько 200 об`єктів. Разом з тим в опалювальний сезон всього в столиці буде підключено 16 тис. об`єктів.

«Якщо вони підключаться до систем опалення, то споживання газу буде на рівні 14-15 млн. грн. за добу», - підкреслив Б.ЯЩЕНКО.

Він також повідомив, що на сьогодні заборгованість «Київенерго» за газ становить 37 млн. грн., а в понеділок, згідно з розрахунками, буде близько 58 млн. грн.

У той же час на сьогодні компанія одержала 1 млн. грн. як оплату за спожиту теплову енергію.

Б.ЯЩЕНКО також зазначив, що з 1 по 10 жовтня компанія має всі необхідні ліміти газу, але з 11 жовтня заборгованість буде на рівні 90 млн. грн., і тоді вже лімітів не буде.

«Тому я б просив, щоб у проекті доручень було доручення Управлінню цінової політики, Управлінню палива та енергетики, Головному фінансовому управлінню забезпечити компенсацію різниці в тарифах», - сказав Б.ЯЩЕНКО, звертаючись до першого заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА, котрий вів колегію.

Б.ЯЩЕНКО повідомив, що всі необхідні розрахунки за сумою компенсації на жовтень компанія зробила і направила в КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня ДК «Газ України» доручила ВАТ «Київгаз» і Управлінню магістральних газопроводів «Київтрансгаз» удвічі обмежити газопостачання АЕК «Київенерго».

Таке рішення ДК «Газ України» прийняла у зв`язку з незадовільним рівнем розрахунків з боку «Київенерго» за газ, спожитий з початку 2008 р. Заборгованість «Київенерго» перед компанією за спожитий у 2008 р. природний газ становить близько 70,4 млн. грн.

17 вересня мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження, згідно з якиму компаніям «Київенерго» і «Київводоканал» виділялися кошти з бюджету міста на відшкодування збитків.

Головному управлінню палива, енергетики та енергозбереження КМДА було доручено відшкодувати різницю між фактичною вартістю відпущеною житлово-експлуатаційним організаціям міста теплової енергії та її собівартістю за січень-червень у сумі 35 млн. грн.

24 вересня ДК «Газ України» виділила «Київенерго» заявлені на третю декаду вересня планові обсяги природного газу у зв`язку з оплатою нею спожитого в 2008 р. природного газу.