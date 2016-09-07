Окупанти заявляють, що за спробу "незаконно" потрапити до Криму затримали двох українців

В російському ФСБ по "республіці Крим" заявляють, що прикордонники затримали двох "порушників державного кордону", які намагалися незаконно потрапити в окупований Крим. Про це з посиланням на прес-службу ФСБ РФ повідомляє російське агентство "РИА Новости".

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У відомстві стверджують, що в суботу прикордонний наряд, який патрулює місцевість неподалік від МАПП "Армянськ", затримав 30-річного громадянина України, який нібито спробував потрапити на півострів поза межами пункту пропуску.

Пізніше, стверджують у ФСБ, з'ясувалося, що житель Києва двома годинами раніше їхав по в'їзному в окупований Крим напрямку до пункту пропуску "Армянськ" на автомобілі, але зчерез відсутність необхідних митних документів на вантаж не зміг оформитися і повернувся назад в Україну.

"Проте чоловік не відмовився від намірів потрапити в Крим, тому пішов на порушення режиму кордону", - заявляють окупанти.

Інший нібито порушник кордону – 27-річний українець — був затриманий в районі пропускного пункту "Джанкой".

"Затриманий пояснив, що він є громадянином України 1979 р., а на цей необдуманий крок він пішов через втрачені раніше документи, що засвідчують особу", — повідомляє прес-служба відомства.

"Обох порушників притягнуто до адміністративної відповідальності", - заявили в російському ФСБ.