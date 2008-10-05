Погода на 6-10 жовтня

У найближчі дні на території України очікується похмура і дощова погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 6 жовтня, хмарно з проясненнями. Дощі, у західних областях, на Вінниччині та у південній частині місцями сильні дощі, в Карпатах та на Прикарпатті дуже сильні дощі з мокрим снігом. У північних та західних областях окремі грози. Вночі та вранці місцями в Україні туман.

Температура вночі становитиме 10-15°, у західних областях 5-10°; вдень 12-17°, у південний частині та східних областях 17-22°; Карпатах впродовж доби 1-6° тепла.

7-8 жовтня утримається хмарна погода з проясненнями. Часом дощі (7 жовтня на Лівобережжі та в Криму місцями сильні, 8 жовтня на Правобережжі припинення опадів).

Температура вночі 6-11°, вдень 11-16°; у південній, східній частині та на Закарпатті вночі 9-14°, вдень 14-19°; на високогір`ї Карпат вночі 1-6°, вдень 4-9° тепла.

9- 10 жовтня без істотних опадів, лише 9 жовтня у східних областях, вночі і в Криму та Приазов’ї, а 10 жовтня вдень на Рівненщині та Волині невеликий дощ.

Температура вночі 6-12°, на узбережжі морів до 14°, у західних областях, а 10 жовтня в Україні, окрім крайнього півдня, 3-9° тепла; вдень в Україні 9-16°.

Завтра у Києві та області мінлива хмарність, дощ. Температура вночі 10-15°, вдень 12-17°.

7-8 жовтня - хмарна погода з проясненнями. Часом дощ (8 жовтня місцями невеликий). Температура вночі 6-11°, вдень 11-16°.

9-10 жовтня у столиці та області без істотних опадів. Температура вночі 9 жовтня 6-11°, 10 жовтня 3-9°; вдень 9-15°.