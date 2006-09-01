Психічно хворий чоловік викрав 10-річного хлопчика

У Запорізькій області співробітники міліції 31 серпня затримали чоловіка, який викрав 10-річного хлопчика, а також звільнили маленьного заручника.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС України в Запорізькій області, 23 серпня у Дніпрорудненський міський відділ міліції звернулася 70-річна жінка і повідомила про зникнення свого 10-річного онука, який пішов з друзями на ринок і не повернувся.

Працівники кримінальної міліції у справах неповнолітніх вийшли на особу 43-річного жителя села Балки, інваліда ІІ групи, який у минулому вже підозрювався у викраденні дитини, однак йому вдалося уникнути відповідальності: його визнали недієздатним у зв’язку із психічним захворюванням і направили на примусове лікування.

Ретельний огляд помешкання підозрюваного дозволив правоохоронцям відшукати таємне підземне сховище. Внизу за вузьким лазом знаходилася крихітна земляна яма, у якій і сидів 10-річний хлопчик.

Коли оперативники підняли дитину нагору, з’ясувалося, що хлопчик дуже наляканий, сильно застуджений, побитий, зі слідами опіків. Пізніше він розповів правоохоронцям, що вночі господар будинку витягав його нагору, бив малого ременем, гасив об його тіло цигарки.

Після затримання зловмисника співробітники міліції з’ясували, що хлопець добровільно пішов з ринка з чужим чоловіком, який купив йому спортивний костюм та наобіцяв ще багато інших подарунків. Під час нічних екзекуцій чоловік повчав хлопчика, що він не повинен кричати, що необхідно мовчки зносити усі тортури. В оселі затриманого міліціонери знайшли книги по анатомії та антропометричні вимірювання хлопчика.

Зараз дитина знаходиться у лікарні. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.