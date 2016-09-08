Українці стали більш консервативними у ставленні до марихуани, смертної кари і одностатевих шлюбів – дослідження

Про це свідчать результати дослідження Аналітичного центру RATING Pro.

Зокрема, в динаміці (з 2012 року) посилилася підтримка заборони доступу до легких наркотиків, вільного продажу громадянам зброї, одностатевих відносин, а також працевлаштування мігрантів з інших країн. Не змінилося ставлення до лібералізації показів по телебаченню еротичних фільмів та проституції. Натомість більш лояльним стало ставлення до абортів та заборони смертної кари.

"Загальною лишається тенденція: чим молодшою є людина, чим вищі її доходи та рівень освіти, тим ліберальніші її погляди. До того ж жінки та мешканці сіл, як правило, консервативніші у своїх переконаннях", - наголошується в результатах дослідження.

Так, за повний доступ або, принаймні, не обмеження вільного продажу зброї для громадян виступають 11% респондентів, 17% – вважають, що варто суттєво обмежити, але не забороняти, водночас більшість (69%) – за повну заборону. В динаміці зменшення підтримки вільного продажу зброї для громадян спостерігається, передусім, серед жінок, людей старшого віку та з нижчим рівнем освіти, а збільшення – серед молоді.

22% опитаних вважають, що не потрібно обмежувати працевлаштування в Україні мігрантів з інших країн, 28% – вважають, що варто суттєво обмежити, але не забороняти, водночас більшість (39%) – за повну заборону. В динаміці фіксується погіршення ставлення до працевлаштування в Україні мігрантів по усім соціально-демографічним групам, окрім молоді та жителів Донбасу та Заходу, які налаштовані більш лояльно.

31% опитаних вважають, що потрібно не обмежувати аборти в Україні, 27% – вважають, що варто суттєво обмежити, але не забороняти, водночас чверть за повну заборону. В динаміці збільшення лояльності до абортів зафіксовано, передусім, серед чоловіків, молоді, мешканців сіл. При цьому, загалом жінки більш ліберально налаштовані до абортів, аніж чоловіки. В регіональному аспекті найбільш негативне ставлення до абортів на Заході країни, особливо це стосується Галичини, де більше половини за повну заборону.

Лише 3% респондентів вважають, що потрібно не обмежувати легкі наркотики (типу марихуани) в Україні, 10% згодні на суттєве обмеження, але не забороняти, водночас абсолютна більшість (85%) за повну заборону. В динаміці рівень підтримки легалізації легких наркотиків погіршився серед жінок, людей старшого віку, з нижчим рівнем освіти, а також мешканців міст. Натомість серед молоді підтримка зросла.

15% респондентів вважають, що не потрібно обмежувати показ по телебаченню фільмів еротичного характеру, 32% - думають, що варто суттєво обмежити, але не забороняти, водночас майже половина (46%) – за повну заборону. В динаміці ліберальнішими в цьому питанні стали чоловіки, люди молодшого і середнього віку, з вищим рівнем освіти та мешканці сіл. Меншу лояльність демонструють жінки та люди з початкової освітою.

12% респондентів вважають, що потрібно не обмежувати проституцію в Україні, 21% згодні на суттєве обмеження, але не забороняти, водночас 53% виступають за повну заборону. Незважаючи на те, що в динаміці мешканці сіл стали більш лояльні до лібералізації проституції, підтримка в містах досі вища. Вже традиційно більш лояльне ставлення до проституції демонструють чоловіки, люди молодшого і середнього віку, натомість серед жінок посилюється тенденція до заборони проституції.

Лише 8% респондентів вважають, що не потрібно обмежувати одностатеві відносини в Україні, 15% - думають, що варто суттєво обмежити, але не забороняти, водночас більшість (69%) – за повну заборону. В динаміці ставлення до одностатевих відносин погіршилося по усім соціально-демографічним групам. Зберігається тенденція: чим старший вік та нижчий рівень освіти, тим більше підтримують їхню заборону. Більш ліберальні погляди – серед молоді, людей з вищим рівнем освіти та доходів.

31% опитаних підтримують повну заборону смертної кари в Україні, 20% виступають за суттєве обмеження, але не заборону, 14% вважають, що не можна обмежувати, стільки ж (14%) за повне відновлення смертної кари в Україні. Жінки більше підтримують заборону смертної кари, ніж чоловіки. Крім того, фіксується чітка тенденція, чим вищі доходи людини, тим більше вона підтримує заборону смертної кари. Натомість відновлення смертної кари більше підтримують в Центрі та Півдні країни, передусім, це старші люди та мешканці сіл.

Опитування проведене Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Аналітичного центру RATING Pro.

Протягом 21-28 червня 2016 року опитано 2200 респондентів в усіх регіонах України, крім АР Крим та непідконтрольних частин Донецької та Луганської областей. Помилка репрезентативності не більше 2,1%.