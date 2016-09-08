Стало відомо, скільки правоохоронців охоронятимуть порядок у Дніпрі в День міста

Про це повідомили у відділі Дніпровського ВП, передає місцевий портал 056.ua.

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Крім 700 поліцейських, стежити за порядком будуть бійці Національної гвардії та курсанти Дніпропетровського державного університету ВС.

Як відомо, в цьому році, традиційно у другу неділю вересня, Дніпро відзначає своє 240-річчя. Місто засноване в 1776 році.