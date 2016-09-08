Урбаністи Одеси придумали, як упорядкувати чергу до пам'ятника Ільфу і Петрову (фото)

Дозволить спрямувати гостей міста до туристичного об'єкту і скрасити очікування в черзі завдяки дотепним написам, передає 048.ua.

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Оксамитовий сезон тільки розпочався в Одесі, однак, в будні опівдні туристів на Дерибасівській і біля пам'ятника стільця вже не так багато. Є припущення, що всі на пляжах, адже погода чудова! Сподіваємося, нова фішка протримається до наступного сезону.

Пам'ятник Ільфу і Петрову "12-й стілець" роботи архітектора Михайла Реви було відкрито 1 квітня 1999 року. Під стільцем, на постаменті напис: "Громадяни Одеси – Ільфу і Петрову". Стілець знаходиться на площі Остапа Бендера, найменшій площі в світі.