Урбаністи Одеси придумали, як упорядкувати чергу до пам'ятника Ільфу і Петрову (фото)
20:20, 08 вересня 2016Суспільство
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До Дня Одеси Фонд розвитку міста спільно з одеськими дизайнерами, урбанистами і архітекторами реалізував 6 інфраструктурних проектів, серед яких – "підлоговий направляючий для стільця" в Міському саду.
Стілець знаходиться на площі Остапа Бендера, самої маленької площі в світі / 048.ua
Дозволить спрямувати гостей міста до туристичного об'єкту і скрасити очікування в черзі завдяки дотепним написам, передає 048.ua.
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Оксамитовий сезон тільки розпочався в Одесі, однак, в будні опівдні туристів на Дерибасівській і біля пам'ятника стільця вже не так багато. Є припущення, що всі на пляжах, адже погода чудова! Сподіваємося, нова фішка протримається до наступного сезону.
Пам'ятник Ільфу і Петрову "12-й стілець" роботи архітектора Михайла Реви було відкрито 1 квітня 1999 року. Під стільцем, на постаменті напис: "Громадяни Одеси – Ільфу і Петрову". Стілець знаходиться на площі Остапа Бендера, найменшій площі в світі.
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