Затриманий сепаратист розповів про кураторів України у Кремлі та розкрив роль сина Александровської

Під час розмови з кореспондентом ТСН затриманий сепаратист заявив у застінках СІЗО, що його зрадили свої, бо він нібито багато говорив про розкрадання грошей серед сепаратистів Харкова.

"У Росії опинився 19 листопада 2014 року. Приїхав для участі в першому антифашистському конгресі на Поклонній горі. Мені стало відомо (я займався інформаційно-аналітичною роботою), що протестні акції справді підтримуються, плануються, фінансуються з Москви. Протестні акції в Харкові? Так! І на південному сході України. І курирує це все Адміністрація президента РФ. Конкретно там є таке управління з соціально-економічних відносин із країнами СНД (Абхазія, Південна Осетія). Хотів підкреслити, що там я побачив всю цю кухню. Те, що тут здогадувалися, там я побачив на власні очі", - повідомив Бородавка.

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Він кілька разів зустрічався з представником Адміністрації президента Росії. "З лютого 2015 року координацію і організацію протестних акцій у Харкові і ще в кількох областях південного Сходу здійснював Маркелов. Це відома в Росії людина, депутат Держдуми", - зазначив сепаратист.

Згодом його запросив на зустріч, як консультанта по Харкову, Інал Ардзімба - молодий кремлівський політик, який курує проекти "ДНР" та "ЛНР", "Бесарабської народної республіки".

"Ми спілкувалися в кафе "Шоколадниця". Планувалося проведення масштабної акції протесту працівників ХАЗу ("Харківський авіаційний завод"). Це повинен був бути масштабний мітинг, марш протесту працівників ХАЗ. Люди повинні були зібратися на прохідній, пройти вулицею Сумська, перекрити її, вийти на площу Свободи перед будівлею ОДА, розвісити плакати, причому плакати повинні вже були бути прописані (за співпрацю з Росією, за відновлення економічних зв'язків). І найголовніше, без чого ця акція не мала б ніякого сенсу, це вони повинні були найняти невеликий літак або вертоліт, який повинен був супроводжувати колону, літаючи над нею. І викинути листівки, на той період, коли люди вийдуть", - розповів затриманий.

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За його словами, не останню роль в харківських подіях відіграє син затриманої комуністки Алли Александровської Олександр. Він мешкає в російському Бєлгороді та товаришує з керівником "Харківських партизан", терористом, який влаштовув атаки в Харкові, Олегом Собченком. "Олександр Александровський перебуває на території Бєлгорода. Я знаю, що він досить часто буває в Москві, має контакт з працівниками Адміністрації президента, які як раз займаються організацією", - заявив харків'янин.

За даними СБУ, Александровський є проміжною ланкою, через якого надходить фінансування на протести протягом двох років.

Як повідомляв УНІАН, співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області затримали скандально відомого харківського журналіста Андрія Бородавку, який переховувався в Росії та був у розшуку за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України. Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело у правоохоронних органах, Бородавка прибув не з Росії, звідки його видворили, а з однієї з країн СНД, що знаходиться в Передній Азії.