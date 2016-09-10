Луганські хакери знищили пропагандистський YouTube-канал "ЛНР"

Разом з ним зник і весь відеоархів. Наразі, на сайті «ГТРК ЛНР» немає жодного відеороліку, повідомляє Громадське.

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«ГТРК ЛНР» - канал, який було створено на базі державної телекомпанії «ЛОТ» після окупації Луганська у травні 2014 року.

Канал розповідав про голову бойовиків Ігоря Плотницького та економічне зростання самоназваної республіки, а також спеціалізувався на створенні проросійських пропагандистських матеріалів про Україну.

Канал був єдиним та головним в окупованому Луганську.