Луганські хакери знищили пропагандистський YouTube-канал "ЛНР"
14:14, 10 вересня 2016Суспільство
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Група проукраїнських хакерів «Восток Вендетта», які базуються в окупованому Луганську, видалили головний YouTube-канал терористичної організації "ЛНР".
Разом з ним зник і весь відеоархів. Наразі, на сайті «ГТРК ЛНР» немає жодного відеороліку, повідомляє Громадське.
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«ГТРК ЛНР» - канал, який було створено на базі державної телекомпанії «ЛОТ» після окупації Луганська у травні 2014 року.
Канал розповідав про голову бойовиків Ігоря Плотницького та економічне зростання самоназваної республіки, а також спеціалізувався на створенні проросійських пропагандистських матеріалів про Україну.
Канал був єдиним та головним в окупованому Луганську.
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