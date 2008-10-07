Погода на 8 - 12 жовтня

У найближчі три доби в Україні, окрім східних областей, істотних опадів не очікується.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, завтра, 8 жовтня, передбачається мінлива хмарність. У східній частині та в Криму пройдуть дощі, місцями з грозами, на решті території – без істотних опадів. Вітер буде північно-західний, на півдні та сході – південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, у південній та східній частинах 9-14° тепла; удень в Україні очікується 13-18°, у Карпатах – вночі 1-6° тепла, удень 5-10°.

9-10 жовтня утримається мінлива хмарність, буде без опадів, лише вночі та вранці 9 жовтня у східних областях можливий невеликий дощ. Вітер очікується північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, в Криму та на узбережжі морів, а 9 жовтня і на сході країни 5-10°, у західних областях, а 10 жовтня в Україні, крім півдня, 1-6° тепла; удень 12-17°, на Закарпатті та у південній частині – до 19°; на високогір`ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

На 11-12 жовтня синоптики опадів не прогнозують. Температура уночі буде 3-9° тепла, на узбережжі морів – до 12°, у східній частині 1-6°; вдень 10-16°, 12 жовтня на Закарпатті 14-19°; на високогір`ї Карпат вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві та області 8 жовтня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° (у Києві 7-9°), удень 13-18° (у столиці 14-16°).

На 9-10 жовтня також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9 жовтня 3-8°, 10 жовтня 1-6° тепла; удень 12-17°.

11-12 жовтня у столиці та області буде без опадів. Температура вночі 3-8° тепла, удень 10-15°.