Операція "Бурштин": в Рівненській області затримали прокурора

Про це повідомляється на сторінці міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у Facebook.

"Сьогодні, 12 вересня, слідчі Головної військової прокуратури ГПУ та оперативники департаменту захисту економіки Національної поліції і Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно з бійцями підрозділу спецпризначення КОРД затримали ще одного прокурора та двох організаторів незаконного видобування бурштину", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 4 липня під час масштабної спецоперації на Рівненщині було викрито та затримано членів злочинної організації, яка займалася незаконними оборудками з видобування бурштину.

Очолювали злочинну схему перший заступник прокурора Рівненської області та підполковник контррозвідки місцевого управління СБУ, співробітники СБУ, діючі та колишні працівники поліції, а також представники криміналітету. Загалом до злочинної організації входило 32 особи.