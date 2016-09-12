У Львові затримали серійного викрадача номерних знаків

14:01, 12 вересня 2016
Суспільство
941 0

Львів’янин викрав номерні знаками з автомобілів польської, угорської реєстрації, а також з авто, що належить консульству однієї з іноземних держав.

REUTERS

Працівники Личаківського відділу поліції викрили зловмисника, котрий спеціалізувався на викраденні номерних знаків з автомобілів іноземної реєстрації та повернули викрадені номери власникам, повідомляє Depo.ua з посиланням на відділ комунікації поліції у Львівській області. 

"Як встановили правоохоронці, 31-річний львів’янин протягом п’яти днів викрав номерні знаками з автомобілів польської, угорської реєстрації, а також з автомобіля, що належить консульству однієї з іноземних держав", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗМІ з'ясували, що деякі військові номери на дорогих іномарках можуть бути фальшивими

Усі викрадені номерні знаки (речові докази) правоохоронці у зловмисника вилучили та повернули власникам.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 КК України (Крадіжка - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років).

Проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють причетність зловмисника до скоєння інших подібних злочинів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter