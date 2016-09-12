У Львові затримали серійного викрадача номерних знаків

Працівники Личаківського відділу поліції викрили зловмисника, котрий спеціалізувався на викраденні номерних знаків з автомобілів іноземної реєстрації та повернули викрадені номери власникам, повідомляє Depo.ua з посиланням на відділ комунікації поліції у Львівській області.

"Як встановили правоохоронці, 31-річний львів’янин протягом п’яти днів викрав номерні знаками з автомобілів польської, угорської реєстрації, а також з автомобіля, що належить консульству однієї з іноземних держав", - йдеться в повідомленні.

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Усі викрадені номерні знаки (речові докази) правоохоронці у зловмисника вилучили та повернули власникам.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 КК України (Крадіжка - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років).

Проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють причетність зловмисника до скоєння інших подібних злочинів.