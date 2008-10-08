Євросоюз збільшив страхування по банківських внесках

Міністри фінансів країн - учасниць Євросоюзу на зустрічі 7 жовтня домовилися про збільшення максимальної суми страхування по банківських внесках з 20 тисяч до 50 тисяч євро. Про це повідомляє агентство AFP.

Раніше в ЗМІ з`являлися повідомлення про те, що Євросоюзові буде запропонований план допомоги для фінансового сектора, аналогічний американському "плану Полсона". Проте пізніше це спростувала міністр фінансів Франції Крістін Лагард.

Раніше деякі європейські країни вже зробили кроки для захисту вкладників банків. Зокрема, Данія, Ірландія, Греція і Німеччина оголосили про держгарантії стовідсоткового повернення депозитів клієнтам кредитних організацій.

7 жовтня Європейський Центробанк також пообіцяв, що продовжить вливання коштів у банківський сектор ЄС. За словами міністра фінансів Люксембурга Жана-Клода Юнкера, влада Євросоюзу не допустить банкрутств великих фінансових груп.

Лента.ру