Долар з ранку вже не вписався в новий коридор НБУ

Вчора Національний банк України переглянув прогнозний показник курсу гривніна 2008 з 4,85 гривні за долар плюс-мінус 4% до 4,95 гривні за долар плюс-мінус 8%.

Таким чином, нижньою і верхньою межами нового валютного коридору стали курсові відмітки в 4,554 і 5,346 гривні за долар, відповідно.

Проте лише уранішні котирування торгів по долару США на українському міжбанківському валютному ринку у вівторок - 5,3250/5,3850 – були з натяжкою близькі до верхньої межі нового валютного коридору. До закриття ж торгів цінові рівні досягли показників 5,5700/5,6500.

Національний банк при цьому підвищив офіційний курсна 8 жовтня до співвідношення 100USD - 489.1000 UAH (на 7 жовтня офіційний курс складав 486.9500).

Готівковий ринок вмить підхопив тенденцію міжбанку, і сьогодні за станом на 9.04 американський долар купувався в обмінних пунктах в середньому по 5,35 гривні, продавався по 5,80 гривні. А в окремих банках курс продажу доларазараз сягає відміток 5,95-6,00 гривні.