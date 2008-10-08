Під Полтавою зеки-наркодилери вирили підземний 22-метровий тунель

У селі Божковому під Полтавою запобігли втечі через виритий підземний тунель групи в`язнів з колонії № 16.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник Управління Держдепартаменту з питань виконання покарань у Полтавській області Микола ІСАЄВ.

За його словами, в`язні прорили підземний 22-метровий тунель.

«Троє в`язнів, які готували втечу, встигли прокопати підземний хід на глибині 3,8 м завдовжки 22 метри і діаметром півметра. Підкоп починався з будівлі покинутого гуртожитку на території зони. До свободи їм залишалося прорити 3,6 м. Їх викрили, коли один з підкопувачів не прийшов на перевірку»- сказав М.ІСАЄВ.

За його словами, тунель в`язні рили близько двох місяців.

«Керівництво колонії покаране. Проти затриманих порушено кримінальну справу за спробу здійснення злочину», - повідомив М.ІСАЄВ.

Як повідомлялося, у колонії № 16 відбувають покарання за злочини, пов`язані зі зберіганням і збутом наркотиків.