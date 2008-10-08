Торги на російській фондовій біржі зупинили

Торги на фондовій біржі РТС зупинено до спеціального розпорядження Федеральної служби з фінансових ринків Росії (ФСФР).

Про це повідомляє офіційний сайт РТС.

Нагадаємо, торги на провідній російській фондовій біржі РТС було зупинено сьогодні об 11:05 за московським часом на одну годину. До моменту припинення торгів індекс РТС упав на 11,25% - до 761,63 пункта.