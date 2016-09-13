Суддя Чаус може переховуватися в Білорусі - Ситник

14:38, 13 вересня 2016
Суспільство
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Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляє, що суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус, підозрюваний у корупції, може бути в Білорусі.

/ Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав перед зустріччю представників бізнесу з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом у клубі Кабінету міністрів.

«Він перетнув кордон, але перетнув нелегально... Паспорт з самого початку був у нас, тому кордон він перетнув нелегально, фактично, по зеленій зоні. Перетнув у Криму. Можливо, зараз перебуває в Білорусі», - сказав Ситник.

Читайте такожХолодницький: Спецоперація із затримання судді Чауса тривала з березняЯк повідомляв УНІАН, НАБУ 9 серпня задокументувало факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тисяч доларів. Однак затримати суддю не змогли через суддівський імунітет.

Чаус 11 серпня не з'явився до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вручення йому підозри про вчинення злочину.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт Чауса.

У прес-службі САП підтвердили інформацію, що Чаус втік до Криму.

У свою чергу в НАБУ повідомили, що якщо ця інформація відповідає дійсності, то з участю Верховної Ради, яка надає дозвіл на зняття недоторканності з судді, можна почати процедуру оголошення Чауса в розшук з усіма наслідками, що звідси випливають.

Читайте такожЗМІ розповіли, як суддя-баночник Чаус тікав до окупованого КримуЯк заявив голова Верховного суду України Ярослав Романюк, колеги і сім'я Чауса стверджують, що не знають про його місцезнаходження.

12 вересня заступник голови САП Володимир Кривенко повідомив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура зробить запит на розшук Чауса через Інтерпол.

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