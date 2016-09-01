Генпрокуратура готує подання про зняття недоторканності з Новинського - ЗМІ

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в ГПУ. Підставу для зняття недоторканності співбесідники видання не вказали.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у свою чергу зазначила наступне: "Коментуватимемо інформацію по її надходженню".

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Як повідомляв УНІАН, у червні на Рівненщині нардеп від "Опозиційного блоку" мільярдер Вадим Новинський напав на митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського УПЦ (МП) Олександра Драбинка.

Драбинко написав заяву в районний відділ поліції та надав письмові свідчення.

У квітні президент України Петро Порошенко заявив, що звернеться в Державну міграційну службу щодо необхідності перевірки підстав надання українського громадянства Новинському - він отримав громадянство України від екс-президента Віктора Януковича 1 червня 2012 року.