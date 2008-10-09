Ющенко уповноважив міністра підписати угоду з Європейським інвестбанком

Розпорядження - на офіційному сайті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО уповноважив міністра палива та енергетики України Юрія ПРОДАНА на підписання Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком. Відповідне розпорядження розміщено на офіційному сайті глави держави. Фінансова угода стосується проекту будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська.

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