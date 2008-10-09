Відкладений попит може спричинити різкий стрибок цін на житло

Відкладений попит унаслідок іпотечної кризи може призвести до різкого стрибка цін на житло.

Таку думку висловив віце-президент Асоціації фахівців з нерухомості України (АСНУ) Сергій ЗЛИДЕНЬ учора під час конференції «Ринок житла-2008».

"На 2009 рік ми можемо отримати таку ж ситуацію. Я кажу і про первинний, і про вторинний ринки житла, як у Москві три роки тому. Тоді Москва пережила будівельний бум, і на певному етапі ринок завмер. Проте з`явилося поняття відкладеного попиту, і через рік відбувся різкий стрибок цін, тобто нерухомість стояла-стояла, і відбувся різкий стрибок цін на 20%. Ми практично можемо повторити цей шлях", - сказав він.

С.ЗЛИДЕНЬ вважає, що іпотечна криза в Україні створена штучно: було обрано вдалий момент ревальвації гривні, тому що цього року настає період рефінансування українських банків. У цей час Нацбанк підвищив облікову ставку з 8 до 10%, і банки вимушені припинити іпотечні програми, оскільки це невигідно.

За даними експерта, сьогодні на вторинному ринку житла з`явилося поняття торгу на 3-5%, а ціни зафіксували на рівні весни цього року. Водночас наприкінці серпня - на початку вересня ціни на вторинне житло необґрунтовано зросли на 3-5%.