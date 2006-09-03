Пожежа у Пироговому

В селищі Пирогове Голосіївського району Києва учора ввечері в музеї архітектури та побуту (НАН України) в окремо розташованій будівлі (копія колишньої сільської ради) виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, трьома відділеннями Державної пожежної охорони МНС України пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Внаслідок пожежі частково знищено та пошкоджено солом`яну покрівлю будівлі. Матеріальні збитки встановлюються. Попередня причина пожежі - занесення стороннього джерела запалювання.