ДТП на Київщині: четверо загиблих

У середу о 16.30 в Іванківському районі Київської області сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок ДТП загинуло чотири особи.

На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

Усього за добу на території України зареєстровано 147 автоаварій, у яких загинула 31 особа і 162 були травмовані.