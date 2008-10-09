ДТП на Київщині: четверо загиблих

11:39, 09 жовтня 2008
Суспільство
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Лобове зіткнення легкових авто

У середу о 16.30 в Іванківському районі Київської області сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок ДТП загинуло чотири особи.

На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

Усього за добу на території України зареєстровано 147 автоаварій, у яких загинула 31 особа і 162 були травмовані.

 

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