ДТП на Київщині: четверо загиблих
11:39, 09 жовтня 2008Суспільство
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Лобове зіткнення легкових авто
У середу о 16.30 в Іванківському районі Київської області сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок ДТП загинуло чотири особи.
На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
Усього за добу на території України зареєстровано 147 автоаварій, у яких загинула 31 особа і 162 були травмовані.
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