Генштаб озвучив деталі майбутньої демобілізації

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління персоналу – заступника начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Володимир Талалай, повідомляє прес-служба Генштабу у Facebook.

«Будуть звільнені військовослужбовці, які не побажають укласти контракти і продовжити службу, орієнтовна кількість запланованих до звільнення – близько 20 тис. осіб», – зазначив генерал-майор.

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Звільнених замінятимуть контрактниками та призваними на строкову службу. За словами Талалая, щомісяця контракт із ЗСУ підписують близько 6 тис. людей.

Також він додав, що призову на строкову службу у жовтні-листопаді підлягають 14 тис. громадян.

Як повідомляв УНІАН, 6-та хвиля мобілізації пройшла влітку 2015 року. У Генеральному штабі Збройних сил України завершується планування звільнення з військової служби військовослужбовців, мобілізованих під час 6-ї черги.

Вчора, 13 вересня, прес-служба Генштабу повідомила, що у вересні передбачається внести на розгляд президенту проект відповідного нормативного акту, розпочати звільнення 6-ї черги у поточному місяці та основну частину мобілізованих військовослужбовців звільнити у жовтні 2016 року.