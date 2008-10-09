Із засновником Еліти-Центру в Україні може «щось трапитися»?

Народний депутат України, член депутатської групи «Народна самооборона» Кирило КУЛИКОВ стверджує, що засновнику «Еліта-Центр» Олександру ВОЛКОНСЬКОМУ при поверненні в Україну загрожує небезпека.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

За словами К.КУЛИКОВА, це пов’язано з тим, що в Україні є люди, котрим розслідування цієї справи є дуже невигідним.

«Я знаю, що є багато людей, які займають дуже високі посади в нашому суспільстві, які не бажають, аби справа ВОЛКОНСЬКОГО була розслідувана. Тому є небезпека, що з ним може щось трапитися», - зазначив він.

Тому зараз, за словами К.КУЛИКОВА, перед представниками правоохоронних органів стоїть завдання «дуже ретельно захищати його і як обвинуваченого, і як свідка».

«ВОЛКОНСЬКИЙ, по суті, є головною дійовою особою в цьому процесі. І ті покази, які він може надати, можуть зашкодити багатьом особам. Особливо зараз, коли в країні відбувається політичне протистояння», - сказав К.КУЛИКОВ.

Також народний депутат додав, що оскільки О.ВОЛКОНСЬКИЙ проходить у справі шахрайства в особливо великих розмірах, ця справа знаходиться в провадженні органів МВС. Однак припустив, що оскільки справа може зачіпати інтереси посадовців, то пізніше вона може бути передана до Генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, швейцарські правоохоронні органи затримали О.ВОЛКОНСЬКОГО (справжнє ім`я - Олександр ШАХОВ, 1971 р.н., уродженець м. Кемерово, Росія) наприкінці жовтня 2007 року під час проходження ним паспортного контролю в аеропорту м. Женеви з підробленим ізраїльським паспортом.

Генпрокуратура України підготувала необхідні для екстрадиції О.ВОЛКОНСЬКОГО документи і 25 жовтня 2007 року направила до Федерального департаменту юстиції і поліції Швейцарської Конфедерації. 30 жовтня 2007 року дані документи були одержані, і розпочався процес екстрадиції О.ШАХОВА в Україну.

Довідка УНІАН. Внаслідок будівельної афери «Еліта-центр» у Києві постраждали понад 1,5 тис. осіб. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь у зведенні будинків у різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Загальна сума привласнених грошей вкладників становить близько 100 млн. дол.