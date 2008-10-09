НБУ поділився з банками валютними резервами

17:20, 09 жовтня 2008
Суспільство
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Втретє за жовтень

 Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги з долара США відкрилися на рівні 5,6250/5,8250, а до закриття котирування спустилися до 5,6000/5,6700. О 16:00 Нацбанк оголосивпро продаж валюти за курсом 5,0000.

Таким чином, НБУ уже втретє в жовтні присутній на міжбанку з доларовими інтервенціями. Вчора все відбувалося за таким же сценарієм.

А перший раз, нагадаємо, після багатомісячної перерви НБУ виходив на міжбанківський валютний ринок з продажем американських доларів минулої п`ятниці - також за курсом 5,0000. За словами керівника групи радників голови Нацбанку Валерія Литвицького, один день підтримки гривні коштував тоді Національному банкові зниження своїх золотовалютних резервів на 342 млн. дол. США.

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