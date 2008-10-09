Організатора "Еліти-центру" намагалися викрасти за допомогою вертольота

Міністерство внутрішніх справ вживає максимальних заходів щодо охорони екстрадованого сьогодні до Києва із Швейцарії одного з організаторів квартирної афери "Еліта-Центр" Олександра ВОЛКОНСЬКОГО (ШАХОВА).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, це викликано, зокрема, неофіційно наданою правоохоронними органами Швейцарії інформацією про те, що О.ВОЛКОНСЬКОГО намагалися викрасти з місця, де він утримувався.

«Це викликано тим, що правоохоронці Швейцарії в неофіційному порядку повідомили нам про спробу викрадення ШАХОВА з місця його утримання у Швейцарії, ймовірно, членами російського угруповання, і застосування двійника і вертольота», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, до супроводження О.ВОЛКОНСЬКОГО до літака в аеропорту Берна було залучено близько 400 співробітників поліції, щоб запобігти «несподіванкам».

Крім того, в київському аеропорту «Бориспіль» під час передачі О.ВОЛКОНСЬКОГО було залучено близько 200 співробітників МВС, в тому числі снайпери, а також групи для відволікання уваги під час вивезення О.ВОЛКОНСЬКОГО з аеропорту до слідчого ізолятора.

Як зауважив Ю.ЛУЦЕНКО, саме через можливість небезпеки О.ШАХОВА було доставлено не до суду, а безпосередньо до слідчого ізолятора, який також взято під посилену охорону.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, вчора до суду було надіслано подання щодо обрання О.ВОЛКОНСЬКОМУ міри запобіжного заходу і отримано погодження суду про проведення виїзного засідання з цього приводу безпосередньо на місці його тримання.

Як повідомляв УНІАН, головного організатора столичної квартирної афери "Еліта-центр" О.ВОЛКОНСЬКОГО (справжнє ім`я - Олександр ШАХОВ, 1971 р.н., уродженець м. Кемерово, Росія) було ектрадовано із Швейцарії до Києва сьогодні, 9 жовтня.

Перед цим, зокрема, народний депутат Кирило КУЛИКОВ заявляв, що засновнику «Еліта-Центр» О.ВОЛКОНСЬКОМУ при поверненні в Україну загрожує небезпека.

За словами К.КУЛИКОВА, це пов’язано з тим, що в Україні є люди, котрим розслідування цієї справи є дуже невигідним.

«Я знаю, що є багато людей, які займають дуже високі посади в нашому суспільстві, які не бажають, аби справа ВОЛКОНСЬКОГО була розслідувана. Тому є небезпека, що з ним може щось трапитися», - зазначив він.

Довідка УНІАН. Внаслідок будівельної афери «Еліта-центр» у Києві постраждали понад 1,5 тис. осіб. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь у зведенні будинків у різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Загальна сума привласнених грошей вкладників становить близько 100 млн. дол.