Держприкордонслужба відзвітувала щодо будівництва "Стіни": виконано лише 12% робіт
На даний час виконано 12% робіт з облаштування українсько-російського кордону.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
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За його словами, ДПСУ продовжує реалізовувати проект з інженерно-технічного облаштування українсько-російської ділянки кордону в районах, прилеглих до зони АТО.
«Наразі в межах виділеного фінансування облаштовано близько 12% українсько-російського кордону від загального обсягу необхідних робіт. У Харківській області - це 47%, у Чернігівській – 46%», - повідомив Слободян.
Як повідомляв УНІАН, проект «Європейський вал» - ініціатива українського керівництва з облаштування кордону з Росією. Спочатку проект називався «Стіна».
Загальний обсяг коштів, передбачений на реалізацію проекту, - 4 млрд грн. В рамках проекту планується облаштування траншей, ровів, парканів, а також спеціальних об'єктів.
На першому етапі з 2015 року проводиться облаштування кордону з РФ у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. На другому етапі спорудження заплановане в Луганській і Донецькій областях.
Планується, що реалізація проекту буде завершена до кінця 2018 року.