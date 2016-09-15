Держприкордонслужба відзвітувала щодо будівництва "Стіни": виконано лише 12% робіт

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

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За його словами, ДПСУ продовжує реалізовувати проект з інженерно-технічного облаштування українсько-російської ділянки кордону в районах, прилеглих до зони АТО.

«Наразі в межах виділеного фінансування облаштовано близько 12% українсько-російського кордону від загального обсягу необхідних робіт. У Харківській області - це 47%, у Чернігівській – 46%», - повідомив Слободян.

Як повідомляв УНІАН, проект «Європейський вал» - ініціатива українського керівництва з облаштування кордону з Росією. Спочатку проект називався «Стіна».

Загальний обсяг коштів, передбачений на реалізацію проекту, - 4 млрд грн. В рамках проекту планується облаштування траншей, ровів, парканів, а також спеціальних об'єктів.

На першому етапі з 2015 року проводиться облаштування кордону з РФ у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. На другому етапі спорудження заплановане в Луганській і Донецькій областях.

Планується, що реалізація проекту буде завершена до кінця 2018 року.