В Одесі арбітражного керуючого затримали при отриманні хабара у півмільйона гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, підозрювані затримані 15 вересня співробітниками прокуратури і поліції.

«Вчора, 15 вересня, працівниками обласної прокуратури спільно з поліцією при отриманні зазначеної хабара «на гарячому» затримано арбітражного керуючого. Його спільника правоохоронці затримали в той же день у Кривому Розі», - повідомили в прес-службі.

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У відомстві зазначили, що арбітражний керуючий підприємства, який є його розпорядником майна, вимагав та отримав від представника цього підприємства майже 500 тис. грн неправомірної вигоди.

Гроші зловмисник вимагав за неоскарження їм в суді угод, укладених між двома суб'єктами господарювання, а також за початок процедури переходу до ліквідації підприємства без санації. У прес-службі додали, що вказані особи також планували приховати корупційні домовленості під виглядом удаваних договорів про поставку металу та ін.

Прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 368-4 КК України (підкуп особи, яка надає публічні послуги, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління ГУ Національної поліції в Одеській області.