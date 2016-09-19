Більшість читачів УНІАН проти особливого статусу Донбасу та проведення там виборів - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного шляхом інтерактивного голосування на сайті УНІАН.

22% читачів пропонують "відгородитися стіною" від Донбасу, 13% виступають за силовий варіант вирішення проблеми - що і Донбас, і Крим потрібно відвойовувати.

11% читачів пропонують "тягнути час" у цьому питанні з розрахунку на зростання в Росії внутрішніх проблем.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запропонував розробити «дорожню карту» для того, щоб зрушити «з мертвої точки» виконання Мінських угод - кожен крок у сфері зміцнення режиму безпеки пропонується супроводжувати просуванням політичних реформ із легалізації російських бойовиків на Донбасі.

«Ми переконані в необхідності зрушити з мертвої точки процес виконання Мінських домовленостей. Для цього і Київ, і проголошені республіки в Донецьку і Луганську повинні пройти свою частину шляху й виконати взяті на себе 1,5 року тому зобов'язання», - сказав Лавров.

Він заявив, що Росія домагається від українських колег реалізації конституційної реформи з тим, щоб на постійній основі закріпити особливий статус Донбасу, проведення амністії та організації місцевих виборів на «територіях ДНР і ЛНР».

У той же час, як заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, без виконання Росією своїх зобов'язань в сфері забезпечення безпеки на Донбасі Україна не зробить "ні кроку вперед".

“Між іншим, мене часто звинувачують, кажуть, що українська сторона і далі опирається і не просувається вперед політичним шляхом мінських переговорів. Я раз і назавжди вам повторюю: ми уже перевернули справу. І жодного кроку вперед до того, як російська сторона не пройде власну відстань на шляху безпекових заходів”, - заявив він.