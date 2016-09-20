Жиліна могли вбити через борги – РосЗМІ

Таку версію висунуло джерело російського видання "РИА Новости" в правоохоронних органах.

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"Найімовірніше, питання грошей. Не віддали. Позичав багато там і тут, не бідував", — сказав співрозмовник видання.

На підтримку цієї версії висловився і журналіст "Нової Газети" Павло Канигін.

"Головна версія вбивства начальника "Оплоту" Жиліна, як кажуть по російському телебаченню, "боргові проблеми". І дуже-дуже обережний натяк на якусь помсту якихось людей за критику Євромайдану. Хотілося б, напевно, відразу звинуватити у всьому агентів київської хунти, та якось незручно виходить. Вийде, що у кроці від держдач перших осіб за підтримку русского мира можна запросто схопити кулю від вільно розгулюючих озброєних опонентів", - пише журналіст у своєму Facebook.

"Але боргова версія, звичайно, виглядає цілком розумною. Жилін замикав на собі серйозні потоки грошей на російську весну ще з часів кримської історії, займався обналом", – додав Канигін.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня в ресторані "Вітерець" в селищі Горки-2 під Москвою нібито вбили ватажка харківської проросійської організації "Оплот" Євгена Жиліна. Російські канали повідомили, що кілер вистрілив у Жиліна та його знайомого Андрія Козирєва по два рази. За характером поранень можна зробити висновок, що діяв професійний вбивця: він цілив своїм жертвам в голову і груди. Щодо мотивів вбивства звучала версія "бандитського переділу".

Раніше ГПУ повідомила про підозру Жиліну і оголосила його в розшук. Глава МВС Арсен Аваков заявив, що лідер харківської організації "Оплот" Євген Жилін виїхав з країни в невідомому напрямку.