Жиліна вбили під час зустрічі з "питань бізнесу" - слідство

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті Росії.

«Слідство має інформацію про те, що потерпілий з 2015 року був зареєстрований на території Російської Федерації й останнім часом проживав у Московському регіоні. Як слідує зі свідчень другого потерпілого, зустріч у ресторані була призначена з метою вирішення питань бізнесу. Зараз ця інформація перевіряється. Слідством відпрацьовується кілька версій скоєного злочину. Пріоритетною є комерційна діяльність, а також не виключаються особисті неприязні стосунки», - йдеться в повідомленні.

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За попередніми даними, 19 вересня ввечері в одному з ресторанів Одинцовського району невідомий вистрілив у двох відвідувачів, які сиділи за одним столом. Після скоєного злочину чоловік втік. Один із потерпілих помер на місці, другий – госпіталізований до лікарні.

Під час допитів свідків встановлено, що кілер чекав потерпілих за сусіднім столом близько 20 хвилин. Після того, як чоловіки прийшли в ресторан і зробили замовлення, кілер підійшов і зробив у них серію пострілів. Зловмисник був ретельно загримований: були накладні вуса, спортивні окуляри із жовтим склом зі світловідбиттям, на голові була глибоко посаджена панама, за плечима - рюкзак.

Під час огляду місця події було вилучено 3 гільзи, 1 куля та інші предмети, що мають значення для подальшого розслідування кримінальної справи. Призначено судово-медичну, балістичну і дактилоскопічну експертизи. Проводиться комплекс слідчих дій та оперативних заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вбивства. Триває розслідування кримінальної справи, порушеної за трьома статтями Кримінального кодексу РФ (замах на вбивство двох осіб, вбивство, незаконний оборот зброї).

Нагадаємо, 19 вересня російські ЗМІ повідомили, що в Підмосков'ї кілер розстріляв двох людей, одним із яких виявився лідер харківської терористичної організації «Оплот» і противник Євромайдану Євген Жилін. Вбивство сталося в ресторані «Ветерок» на території елітного селища Горки-2 в Одинцовському районі Московської області.