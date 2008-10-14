Україна збільшила виробництво шоколаду та кондитерських виробів

В Україні виробництво шоколаду та інших продуктів, що містять какао, в січні-вересні цього року становило 247 тис. тонн, що на 14,1% більше показника за аналогічний період 2007 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

У вересні в Україні виробництво шоколаду та інших продуктів, що містять какао, становило 35,1 тис. тонн, що на 26,2% більше, ніж у серпні 2008 року, й на 13,6% більше, ніж у вересні 2007 року.

Виробництво кондитерських виробів із цукру, включаючи білий шоколад, у січні-вересні становило 186 тис. тонн, що на 2,6% більше показника за аналогічний період 2007 року. У вересні виробництво цих продуктів становило 18,9 тис. тонн, що на 7,8% менше, ніж у серпні 2008 року, й на 1,8% більше, ніж у вересні 2007 року.