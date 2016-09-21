На Львівщині дівчина винесла шахрайці усі гроші та золото, "щоб відвернути лихо" від батьків

Як повідомляє Головне управління поліції у Львівській області, в Самбірський відділ поліції 20 вересня надійшло повідомлення від 35–річної мешканки одного з сіл району, яка повідомила, що невідома жінка, увійшвши в довіру до її 17-річної дочки, яка є студенткою одного з львівських навчальних закладів, заволоділа її коштами у сумі 18 тисяч гривень, золотим ланцюжком та золотою підвіскою.

Як встановили правоохоронці, у Львові дівчина зустріла незнайому жінку віком 35–40 років, яка повідомила їй, що з її батьками може трапитись біда. За словами зловмисниці, для того щоб відвернути лихо, дівчина повинна віддати їй всі гроші і цінності, які є вдома.

Оскільки студентка не мала з собою грошей, вона пообіцяла привезти кошти з дому. Шахрайка на таку пропозицію погодилась і запропонували супроводжувати нову знайому у її село. Приїхавши додому, довірлива дівчина взяла всі гроші, які були в будинку, а також золотий ланцюжок з підвіскою і віднесла шахрайці, яка чекала її неподалік церкви.

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Отримавши гроші та золото, зловмисниця заявила, що їй треба "відмолити біду", заборонила підглядати за собою та пішла, пообіцявши, що за кілька хвилин повернеться та віддасть студентці все, що від неї отримала. Зрозуміло, що більше дівчина шахрайку не бачила. Сума завданих збитків становить 24 тисяч гривень.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських або випраних робіт, або позбавлення волі на строк до 3 років. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють особу зловмисниці.