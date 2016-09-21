У Києві відбувся марш миру (фоторепортаж)

Учасники ходи прийшли до Меморіалу воїнам України, загиблим в Афганістані, і після церемонії покладання квітів до пам'ятника рушили до Національного музею історії України у Другій світовій війні, де пройшов мітинг.

В акції прийняли участь ветерани війни в Афганістані, ветерани АТО, студенти, активісти і представники київської влади.

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Міжнародний день Миру відзначають у всьому світі 21 вересня з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН як день всесвітнього відмови від насильства і вогню. Його почали відзначати в 1982 році. У цей день ООН закликає всі країни зупинити військові дії і хоча б на 24 години припинити кровопролиття.